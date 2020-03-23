Новую поликлинику в Неклиновском районе обеспечит электричеством ростовский филиал «Россети Юг»

23 Март 2020 2020-03-23T10:11:59+03:00

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Уже до конца этого года в Неклиновском районе Ростовской области откроет свои двери для пациентов новая поликлиника, именно такое распоряжение дал губернатор донского региона Василий Голубев по итогам рабочей поездки.

Действующая поликлиника была возведена более полувека назад и не соответствует современным требованиям и стандартам, поэтому строительство нового медицинского учреждения оказалась задачей, крайне важной для района.

Новая поликлиника имеет все необходимые помещения и полностью укомплектована лечебно-диагностическим оборудованием. Также частично благоустроена территория около здания.

А электроэнергией поликлинику обеспечит компания «Россети Юг».

Как рассказали в ростовском филиале, специалисты предоставят 95 кВт дополнительной мощности ЦРБ Неклиновского района для обеспечения электричеством строящейся поликлиники.

Компания ставит в приоритет подключение соцъобектов в удаленных районах области и в малонаселенных пунктах. В этом плане у «Россети Юг» большой опыт.

В феврале ростовский филиал подключили к сетям несколько фельдшерско-акушерские пунктов в Заветинском, Цимлянском и Зерноградском районах, мощность технологического присоединения каждого составила от 5 до 7 кВт.

- Подключение социальных объектов в малых и удаленных населенных пунктах регионов – один из приоритетов работы компании. Это учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта в сельской местности. Важно помочь развитию доступности базовых услуг населению, обеспечить необходимые условия. Мы максимально упрощаем процедуры, предлагаем не затратные технические решения и выполняем свою часть работ в короткие сроки, - прокомментировал генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев.