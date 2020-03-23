На донской трассе в тройном ДТП погиб человек
Серьезная авария произошла на трассе в Ростовской области на четвертом подъезде к городу Новочеркасску. Как сообщили в УГИБДД по донском у региону, тройная авария произошла накануне около 22:00.
По предварительной информации, управляя автомобилем «ВАЗ-21093» 20-летний водитель во время движения по трассе не справился с управлением машиной и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой «Опель Корса», которой управляла 47-летняя женщина. В результате удара отечественный автомобиль вместе с автомобилистом отбросило в сторону, где произошло столкновение с грузовиком, груженным песком. Им управлял 47-летний шофер.
- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗа погиб на месте, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
Специалистам УГИБДД предстоит установить все обстоятельства произошедшего ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU