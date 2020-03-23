Виктория Лопырева показала подросшего сына и красавицу-бабушку
Посол FIFA ростовчанка Виктория Лопырева рассказала о том, как проводит время с сыном в ОАЭ. Недавно она отметила в Эмиратах День матери. В честь этого события блондинка опубликовала трогательную семейную фотографию. Обладательница титула "Мисс Россия" показала лицо подросшего сына Марка-Лео.
На снимке оказалась Виктория с сыном и бабушкой - Ириной Лопыревой, которая всячески поддерживает дочь и помогает ей с ребенком.
Сына знаменитой модели сфотографировали в белой рубашке, клетчатых штанишках и с модной стрижкой.
Фанаты назвали маленьким модником Марка-Лео и засыпали комплиментами маму модели. Женщина выглядит почти ровесницей своей знаменитой дочери. Многие отметили отличный вкус и фигуру бабушки.
Виктория Лопырева воспитывает сына вместе со своим законным супругом Игорем Булатовым. Пара поженилась в прошлом году. На свадьбу пригласили только самых близких и родных людей.
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ИСТОЧНИК KP.RU