Виктория Лопырева показала подросшего сына и красавицу-бабушку

23 Март 2020 2020-03-23T14:51:05+03:00

Виктория Лопырева с мамой и сыном. Фото: Instagram

Модель проводит время в Эмиратах [фото]

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Посол FIFA ростовчанка Виктория Лопырева рассказала о том, как проводит время с сыном в ОАЭ. Недавно она отметила в Эмиратах День матери. В честь этого события блондинка опубликовала трогательную семейную фотографию. Обладательница титула "Мисс Россия" показала лицо подросшего сына Марка-Лео.

lopyrevavika Виктория Лопырева с сыном

На снимке оказалась Виктория с сыном и бабушкой - Ириной Лопыревой, которая всячески поддерживает дочь и помогает ей с ребенком.

Сына знаменитой модели сфотографировали в белой рубашке, клетчатых штанишках и с модной стрижкой.

Фанаты назвали маленьким модником Марка-Лео и засыпали комплиментами маму модели. Женщина выглядит почти ровесницей своей знаменитой дочери. Многие отметили отличный вкус и фигуру бабушки.

lopyrevavika Модель долго скрывала лицо ребенка

Виктория Лопырева воспитывает сына вместе со своим законным супругом Игорем Булатовым. Пара поженилась в прошлом году. На свадьбу пригласили только самых близких и родных людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU