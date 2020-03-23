2020-03-23T14:51:05+03:00
Общество

Виктория Лопырева показала подросшего сына и красавицу-бабушку

Модель проводит время в Эмиратах [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Виктория Лопырева с мамой и сыном. Фото: InstagramВиктория Лопырева с мамой и сыном. Фото: Instagram
Изменить размер текста:

Посол FIFA ростовчанка Виктория Лопырева рассказала о том, как проводит время с сыном в ОАЭ. Недавно она отметила в Эмиратах День матери. В честь этого события блондинка опубликовала трогательную семейную фотографию. Обладательница титула "Мисс Россия" показала лицо подросшего сына Марка-Лео.

lopyrevavikalopyrevavika
Виктория Лопырева с сыном
50361 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

На снимке оказалась Виктория с сыном и бабушкой - Ириной Лопыревой, которая всячески поддерживает дочь и помогает ей с ребенком.

Сына знаменитой модели сфотографировали в белой рубашке, клетчатых штанишках и с модной стрижкой.

Фанаты назвали маленьким модником Марка-Лео и засыпали комплиментами маму модели. Женщина выглядит почти ровесницей своей знаменитой дочери. Многие отметили отличный вкус и фигуру бабушки.

lopyrevavikalopyrevavika
Модель долго скрывала лицо ребенка
48333 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Виктория Лопырева воспитывает сына вместе со своим законным супругом Игорем Булатовым. Пара поженилась в прошлом году. На свадьбу пригласили только самых близких и родных людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как изменилась невеста Баскова Виктория Лопырева за последние 18 лет: архивные фото

В свое время красавица даже не сразу победила в городском конкурсе красоты (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Долгожданный SKODA KAROQ в дилерском центре "Л-Моторс"!
Совет ректоров вузов Юга России состоялся в формате онлайн-конференции
Жительница Ростовской области отдала мошенникам 330 тысяч рублей
Сотни домов останутся без света: где в Ростове 24 марта отключат электричество
Любимая актриса из «Иронии судьбы» Барбара Брыльска сражается с онкологией
Снежно и ветренно: резкое похолодание ожидается в Ростовской области
Дочь модели Анастасии Костенко назвали нереальной красоткой
Кредитные каникулы, пострадавшим от коронавируса заемщикам, планирует предоставить ВТБ
Виктория Лопырева показала подросшего сына и красавицу-бабушку
На донской трассе в тройном ДТП погиб человек
Новую поликлинику в Неклиновском районе обеспечит электричеством ростовский филиал «Россети Юг»
Выгулять утюг вышла молодая парочка в донской столице
За сутки один человек погиб и один пострадал в пожарах в Ростовской области
В Ростове-на-Дону провели большой субботник
В Ростове-на-Дону почти 800 человек находятся под наблюдением из-за коронавируса
В Ростовской области иномарка врезалась в столб и сломала его
В Ростове-на-Дону у невнимательного посетителя бара украли крупную сумму денег
Маргарита Симноньян назвала Ростов чистым, шикарным и сияющим
В Таганроге врачи побоялись приходить к девушке, вернувшейся из Испании
В Ростове-на-Дону под наблюдением из-за коронавируса находятся 412 человек
«Какие времена, такие букеты»: ростовчане обсуждают букет из туалетной бумаги
В Ростове-на-Дону после столкновения с легковым авто «Мерседес» опрокинулся на бок
Работники из Китая и многомиллионные обороты: оперативники раскрыли банду, зарабатывающую на контрафакте
В Ростове-на-Дону полицейские задержали 23-летнего торговца наркотиками
Среди россиян, застрявших в Марокко из-за коронавируса, оказалась жительница Ростова-на-Дону
В Ростовской области сосед списал с карты мужчины крупную сумму денег