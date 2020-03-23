Кредитные каникулы, пострадавшим от коронавируса заемщикам, планирует предоставить ВТБ

23 Март 2020 2020-03-23T11:13:20+03:00

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ВТБ готов индивидуально рассматривать обращения клиентов, оказавшихся в сложном финансовом положении в связи с коронавирусом. Об этом официально заявили в банке, добавив, что считают социальную ответственность - важнейшим принципом своей работы.

Именно поэтому здесь разработан комплекс мер по поддержке пострадавших от коронавируса розничных заемщиков, он начнет действовать после принятия соответствующих решений.

Так, среди таких мер - отсрочка платежа по кредитным продуктам - речь идет как об основном долге, так и о процентах - клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.

В частности, кредитные каникулы могут быть предоставлены на срок до трех месяцев. Это собственная инициатива банка в дополнение к программам, действующим в рамках законодательства РФ, таким, например, как ипотечные каникулы. Детали и сроки запуска инициативы будут объявлены до конца марта.

Напоминаем, что, помимо этого, клиенты банка могут воспользоваться оформленными страховыми программами. В ряде случаев они дают возможность получить страховые выплаты для компенсации ежемесячных платежей по кредитам в связи с временной нетрудоспособностью или госпитализацией.

- Мы следим за развитием ситуации и готовы предпринимать все необходимые меры для индивидуальной поддержки клиентов, - добавили в ВТБ.

А при возникновении непредвиденной ситуации просят клиентов связаться с банком.