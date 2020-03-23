2020-03-23T14:49:44+03:00
Общество

Дочь модели Анастасии Костенко назвали нереальной красоткой

Молодая мама часто делится фотографиями дочек с подписчиками [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Модель Анастасия Костенко воспитывает двух дочек. Фото: Instagram Анастасии Тарасова (Костенко)Модель Анастасия Костенко воспитывает двух дочек. Фото: Instagram Анастасии Тарасова (Костенко)
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25-летняя ростовская модель Анастасия Костенко недавно подарила мужу, - футболисту Дмитрию Тарасову, еще одну дочь. Молодая мама часто публикует совместные семейные снимки, а также рассказывает о воспитании детей.

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Анастасия Костенко с дочками
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На днях Анастасия поделилась с подписчиками новой фотографией с дочерьми, - Миланой и Евой. Старшая, - Милана, в свои почти два года уже умет ходить, разговаривает и даже, по возможности, помогает по дому. Многие считают, что девочку из-за ее привлекательной внешности ждет прекрасное будущее и карьера модели.

После публикации новых снимков Милану засыпали комплиментами: "Очень красивая девочка", "Малышка просто чудо", "Какая куколка Милаша", "Нереальная красотка ваша старшая дочь", "Красивая, как мама" и т.д.

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Дочки Анастасии Костенко - Милана и Ева
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Стоит отметить, что до замужества с футболистом Дмитрием Тарасовым Анастасии Костенко пророчили большое модельное будущее. Донская красавица участвовала в конкурсе "Мисс Россия-2014", где стала второй вице-мисс, позже побывала на конкурсе "Мисс мира-2014", а также работала моделью за границей. После знакомства с футболистом большую часть времени Анастасия Костенко стала посвящать семье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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