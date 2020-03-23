2020-03-23T14:32:21+03:00
Общество

Снежно и ветренно: резкое похолодание ожидается в Ростовской области

Рассказываем, когда ждать непогоды
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В Ростове-на-Дону ожидается резкое похолоданиеВ Ростове-на-Дону ожидается резкое похолоданиеФото: Евгения ГУСЕВА
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В вторник, 24 марта, в донской столице резко испортится погода. Горожанам стоит позаботиться о теплых вещах, ведь после солнечных выходных и пасмурного понедельника в город придет похолодание.

По данным сервиса "Яндекс.Погода", столбик термометра опустится ниже ноля. Температура воздуха днем снизится до минус двух градусов, пройдет снег. Ночью температура воздуха будет колебаться в районе 0 и плюс двух градусов. Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер, который будет дуть со скоростью до семи метров в секунду.

Но уже на следующий день, в среду, 25 марта, в Ростовской области температура воздуха пойдет на повышение и неожиданно потеплеет. Днем столбики термометра покажут до +12 градусов тепла, а ночью отметка не упадет ниже +2. В городе не ожидается осадков, ветер начнет стихать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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