2020-03-23T12:50:12+03:00
Звезды

Любимая актриса из «Иронии судьбы» Барбара Брыльска сражается с онкологией

Врачи обнаружили у нее опасное заболевание
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Барбара Брыльска уверена, что сможет преодолеть опасное заболевание.Барбара Брыльска уверена, что сможет преодолеть опасное заболевание.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Известная польская актриса Барбара Брыльска, хорошо знакомая целым поколениям россиян по роли потрясающей красавицы Нади Шевелевой в уже ставшем культовым фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», оказалась в тяжелой ситуации.

Как сообщает kp.ru, у 78-летней актрисы, нечасто появляющейся на публике и почти не балующей журналистов возможностями для интервью, местные врачи обнаружили рак языка.

Звезда рассказала корреспонденту «Комсомолки», дозвонившемуся до нее домой в Варшаву, где она живет уже много лет, что ничего страшного в своем диагнозе не видит, а с коварным онкологическим заболеванием намерена полностью справится.

Также Барбара Брыльска поделилась «карантинными» переживаниями. Опасаться есть чего: в Польше от коронавируса зафиксировано уже семь летальных исходов.

- Я сейчас сижу дома на карантине, у нас ведь тоже коронавирус. Даже за продуктами не выхожу, приносит сын. Но паники у меня нет, я считаю, что это необходимая субординация. Переживем, - такими словами описала происходящее знаменитость.

Напомним, что Барбара Брыльска снималась не только в СССР и России. Актрису также прекрасно знают зрители в Болгарии, ГДР, Чехословакии и Югославии. Тем не менее, в массовой памяти главной ролью, сыгранной полькой на большом экране, остается роль интеллигентной жительницы Ленинграда в кинохите Эльдара Рязанова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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