2020-03-23T13:16:46+03:00
Общество

Сотни домов останутся без света: где в Ростове 24 марта отключат электричество

Неудобства затронут жителей всех районов города
Дадаян Давид
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Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света 24 марта.Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света 24 марта.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Ростове-на-Дону 24 марта планируется масштабное отключение электричества. Сотни домой по всему городу останутся без света. Как сообщили на сайте "Донэнерго", неудобства будут связаны с работами во избежания аварий на сетях снабжения.

Так во вторник света не будет на Западном. С 9:00 до 17:00 питания отключат на улицах Волгодонской 1/177, Гризодубовой 8, Промежуточной 27-31, 29А, Фестивальной 830-32 и проспекте Стачки 160, 164-168, 178.

Временные неудобства коснуться и жителей центра. Так с 9:00 до 16:00 свет отключат на проспекте Ворошиловском 64, 80, на проспекте Соколова 85/2, 85/3, улице Варфоломеева 259 и площади Гагарина 6/87

А с 8:00 до 17:00 света не будет на улицах Варфоломеева 229, 239, 241, 277, Черепахина 248 и переулке Соборном 69, 80, 82.

В северной части города электричества не будет с 9:00 до 17:00 на улице Казахской 78/4, 84/3, 84/4, улице 2-й Киргизской 46-58, 67-91, переулке Обском 12-38, 7-17, переулке Уральском 1-31, 2-36 и переулке Днепровском 115/1, 118, 120Д, 122А.

В это же время свет отключат и в Александровке на улицах: Кржижановского 1-75, 2-94, Герцена 13-89, Владиленская 1-187, 2-126, А. Блока 1-43, 2-36, Якуба Коласа 1-25, 2-30, Гельца 19-35, 10-26, Шатурская 1-23, 2-16, Солидарности 1-129, 2-114, Детская 1-79, 2-72. И на переулках: Норильский 1-13, 2-42, Боковский 1-11, Рационализаторский 1-53, 2-38.

В Нахичевани электричества не будет с 9:00 до 17:00: улица 40 линия 32-64, 5-31; улица Школьная 30-58, 31-41; улица Черевичкина 52-62; улица Рябышева 58-66, 79-93.

С 14:00 до 16:00 придется зажечь лампы и жителям домов на улице Дачной 2, 2Б, 2/1, 2/2 и улице Вавилова 1, 1А, 1Б, 1В.

ИСТОЧНИК KP.RU

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