2020-03-23T14:29:11+03:00
Общество

Жительница Ростовской области отдала мошенникам 330 тысяч рублей

Злоумышленники снова представились банкирами
Ольга ГОПАЛО
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Женщина фактически сама отдала злоумышленникам деньги.Женщина фактически сама отдала злоумышленникам деньги.Фото: Ольга КОСТИНА
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В полицию обратилась жительница Зерноградского района. Женщина рассказала, что у нее с банковского счета пропали все деньги. Стражи порядка сразу попытались выяснить, что произошло. В итоге оказалось, что пострадавшая сама передала все явки-пароли от своего банковского счета злоумышленникам.

Как рассказали в главном Управлении МВД России по региону, дело было так: пострадавшей позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что по счету, который принадлежит женщине, происходят какие-то подозрительные финансовые операции, а чтобы их остановить, дама должна назвать номер своей пластиковой карты и код из смс. И, как результат, с ее счета почти сразу же списались 330 тысяч рублей.

Известно, что стражи порядка уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас они ищут злоумышленников. А тем временем, в ведомстве напоминают, что банк никогда не запрашивает информацию подобным образом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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