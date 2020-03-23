Долгожданный SKODA KAROQ в дилерском центре "Л-Моторс"!

23 Март 2020 2020-03-23T15:06:16+03:00

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Официальный дилер SKODA в Ростове-на-Дону ООО «Л-Моторс» приглашает жителей города для знакомства с новым кроссовером SKODA KAROQ. Этот автомобиль меньше старшей модели, внедорожника KODIAQ, но существенно просторнее своего прямого предшественника, носившего имя YETI.

В современном европейском понимании SUV - это нечто среднее между настоящим внедорожником и легковым автомобилем. От первого SKODA KAROQ взял вместительный тип кузова (большинство внедорожников - пятидверные универсалы), высокую безопасную посадку водителя и увеличенный дорожный просвет, от второго - комфорт, управляемость и экономичность. Несмотря на скромные габариты, SKODA KAROQ - полноценный семейный автомобиль с салоном, рассчитанным на пятерых взрослых человек, и большим 500-литровым багажником. Безопасность - на высшем уровне: пять звезд в независимом рейтинге EURO NCAP.

Фото: предоставлено пресс-службой "Л-Моторс"

Привычное оборудование получило новые функции: круиз-контроль имеет режим ограничения скорости, а парктроник способен дать команду на торможение. Система FRONT ASSIST, радар которой расположен по центру радиаторной решетки, начинает контролировать дистанцию, как только автомобиль наберет скорость 5 км/ч. Решения SIMPLY CLEVER Вы найдете повсюду: от прозрачной лапки для парковочных талонов под ветровым стеклом до крючков для сумок в багажном отделении. Выверенная эргономика - традиционный козырь автомобилей SKODA: удобно устроится практически любой водитель.

Вы можете ближе познакомиться с новой моделью, пройти тест-драйв всей семьей, получить подробную квалифицированную консультацию и персональное предложение на покупку автомобиля в нашем дилерском центре «Л-Моторс» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 63Б. Телефон: (863) 237-237-7.

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