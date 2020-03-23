Совет ректоров вузов Юга России состоялся в формате онлайн-конференции

23 Март 2020 2020-03-23T14:46:10+03:00

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В пятницу, 20 марта, Совет ректоров вузов Юга России по вопросам цифровизации состоялся на площадке Южного федерального университета. Сообщается, что заседание прошло в форме онлайн-конференции с использованием цифровых IT-ресурсов ЮФУ. А участие в нем приняли 38 вузов Южного федерального округа.

- Важно сегодня консолидировано решать все актуальные вопросы, обмениваться информацией, в том числе нормативного характера, внутренних положений вузов для обеспечения работы в условиях режима предотвращения распространения коронавирусной инфекции, - отметил заместитель председателя Совета ректоров вузов Юга России Владимир Лобанов. - Методическое содействие по размещению необходимой информации на сайтах вузов.

Так, с докладами в числе прочих выступила и врио ректора ЮФУ Инна Шевченко.

В ходе Совета обсуждались вопросы цифровизации учреждений высшей школы, развитие цифровых онлайн-технологий, модернизация образовательного процесса с применением современных IT-технологий и онлайн-ресурсов, а также механизмы внедрения новых научно-образовательных практик и сетевое взаимодействие вузов Юга России в рамках реализации Национальных проектов «Наука» и «Образование», научных центров и предприятий в рамках Южного федерального округа.

А в свете последних событий также были подняты вопросы развития дистанционного образования, методики и механизмы его внедрения в вузах Юга России, а также консолидация вузов ЮФО в плане принятия совместных решений и обмена актуальной информацией.