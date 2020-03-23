В Ростове-на-Дону полицейские разыскивают насильника

23 Март 2020 2020-03-23T15:43:17+03:00

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В донской столице ищут мужчину, подозреваемого в изнасиловании горожанки. Женщина стала жертвой нападения еще в сентябре прошлого года. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По предварительной информации, в ночь на 23 сентября мужчина совершил нападение на горожанку. Нн затащил жертву в безлюдное место в Западном жилом массиве на улице Тружеников, где надругался над женщиной. Злоумышленник скрылся с места преступления.

- Подозреваемый выглядит на 30-40 лет, его рост 170-175 см, телосложение спортивное, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В день совершения преступления мужчина был одет в черную спортивную куртку, синие джинсы, темные ботинки. У подозреваемого в совершении изнасилования правой руке было кольцо с темными вставками.

АЛЛО!

Если вы располагаете какой-то информацией о преступлении или знаете где можно найти подозреваемого, то сообщите по номерам: 8(863) 249-20-60 или 02

ИСТОЧНИК KP.RU