Под Ростовом спасатели тушат крупный ландшафтный пожар

23 Март 2020 2020-03-23T17:02:10+03:00

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В понедельник, 13 марта, на левом Берегу Дона в Аксайском районе Ростовской области загорелась сухая трава. Крупный пожар произошел на улице Левобережной около 14:30.

По предварительной информации регионального ГУ МЧС, на территории загорелся камыш. К тушению вспыхнувшего пожара привлечены около 20 спасателей и 6 единиц техники.

- Угроза распространения пожара на населенные пункты отсутствует, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В настоящее время устанавливается точная площадь пожара. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее потушить огонь.

ИСТОЧНИК KP.RU