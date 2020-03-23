2020-03-23T17:02:10+03:00
Происшествия

Под Ростовом спасатели тушат крупный ландшафтный пожар

Огонь стремительно распространяется по территории
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Огонь стремительно распространяется по территории. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Огонь стремительно распространяется по территории. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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В понедельник, 13 марта, на левом Берегу Дона в Аксайском районе Ростовской области загорелась сухая трава. Крупный пожар произошел на улице Левобережной около 14:30.

По предварительной информации регионального ГУ МЧС, на территории загорелся камыш. К тушению вспыхнувшего пожара привлечены около 20 спасателей и 6 единиц техники.

- Угроза распространения пожара на населенные пункты отсутствует, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В настоящее время устанавливается точная площадь пожара. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее потушить огонь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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