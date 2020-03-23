2020-03-23T16:54:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростовской области подъезды многоквартирных домов будут дезинфицировать от коронавируса

Обработку будут проводить несколько раз в день
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Обработку будут проводить несколько раз в день. Фото: пресс-служба правительства Ростовской областиОбработку будут проводить несколько раз в день. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
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Власти донского региона обязали управляющие компании и ТСЖ дезинфицировать места общего пользования в многоквартирных домах. Обязательной обработке будут подвергаться входы в подъезд, холлы, лифты и перила.

Проводить дезинфекцию подъезды специалисты будут хлорсодержащими препаратами. Эти действия должны предотвратить распространения коронавируса на территории Ростовской области.

Проведение дезинфекции будут проводить сотрудники районных администраций. Они направят данные о проделанной работе в министерство ЖКХ области.

В Ростовской области не зарегистрировано ни одного случая заражения. Под медицинским наблюдением из-за коронавируса находится 1033 человека. Ведущие вузы перевели студентов на дистанционное обучение. В регионе работает в круглосуточном режиме работает региональный центр оперативного мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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