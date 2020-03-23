В больницах Ростовской области приостановили проведение диспансеризации

23 Март 2020 2020-03-23T17:19:42+03:00

Пациентам порекомендовали отложить на время походы по местам массового скопления людей

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В ближайшее время жители и гости донского региона не смогут пройти обследование своего состояния здоровья в рамках диспансеризации. Как сообщили в пресс-службе регионального Росздаврнадзора, в медицинских учреждениях Ростовской области временно приостановлено проведение всероссийской диспансеризации населения.

Такое решение было принято в целях обеспечения охраны здоровья людей и нераспространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Временная приостановка профилактических медосмотров продлится до особого распоряжения ведомства.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", в донском регионе пока нет ни одного зарегистрированного случая заражения коронавирусом, однако под наблюдением врачей остаются около 800 человек. В Ростовской области временно отменены все массовые мероприятия. Ведущие вузы ушли на карантин, школьники будут учиться дистанционно в течение двух недель после весенних каникул.

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ИСТОЧНИК KP.RU