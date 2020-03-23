В Ростове-на-Дону из-за коронавируса 15 человек отправили в обсерватор

23 Март 2020 2020-03-23T17:38:11+03:00

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В Управлении здравоохранения Ростова-на-Дону рассказали о ситуации с коронавирусом в донской столице. Известно, что под наблюдением у медиков в настоящее время находятся в общей сложности 811 человек. Все они прилетели из стран, в которых эпидемиологическая ситуация официально признана неблагополучной.

В Управлении добавили, что с профилактической целью семеро из них помещены в инфекционный модуль Городской больницы имени Семашко, а в обсерваторе находятся еще 15 человек. При этом ни одного лаборатроно подтвержденного случая заболевания коронавирусом в донской столице зарегистрировано не было.

Медики напоминают, что самолечение ни в коем случае не допустимо: в случае появления температуры, насморка и кашля нужно сразу обращаться к врачам. К слову, в донской столице работают сразу несколько телефонов горячих линий, в том числе и в круглосуточном режиме. А вот анализ на новый тип вируса могут сделать всего за четыре часа.

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ИСТОЧНИК KP.RU