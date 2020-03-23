2020-03-23T17:46:26+03:00
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В Ростове-на-Дону купят более 75 тонн гречки для гособоронзаказа

На крупу потратят около 4 млн рублей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В Ростове-на-Дону купят более 75 тонн гречки для гособоронзаказаВ Ростове-на-Дону купят более 75 тонн гречки для гособоронзаказаФото: Евгения ГУСЕВА
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В донской столице объявлен электронный аукцион по покупке 75,5 тонны гречневой крупы. Закупка осуществляется в рамках государственного оборонного заказа. Такая информация размещена на официальном сайте госзакупок.

Согласно документации, закупку крупы проводит главное управление ФСИН по Ростовской области. Ведомство заключит с победителем договор на на сумму около 4 млн рублей.

Стоит отметить, что в последнее время в магазинах отмечен повышенный спрос на некоторый группы товаров. Люди массово скупают медикаменты, крупу и туалетную бумагу. Но власти Ростовской области заявляют о том, что никакого дефицита товаров первой необходимости на Дону нет. Представители продуктовых торговых сетей заявляют о том, что готовы обеспечить людей всем необходимым и недостатка в товарах нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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