Из Ростовской области пытались незаконно вывезти патроны

23 Март 2020 2020-03-23T17:51:27+03:00

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На карандаш таможенников попался водитель престижной иномарки, который пытался покинуть Россию через границу. Инцидент произошел на многостороннем автомобильном пункте пропуска в Гуково. Там в автомобиле VOLKSWAGEN TOUAREG при помощи служебной собаки были обнаружены патроны. В общей сложности их оказалось больше двадцати штук.

Как рассказали в Южном таможенном управлении, они находились между передними сиденьями автомобиля в обыкновенном полимерном пакете. Водитель рассказал, что купил эти патроны для своего травматического пистолета, который у него находится дома. А о том, что их надо вносить в таможенную декларацию он, якобы, не знал.

В итоге экспертиза подтвердила принадлежность изъятых вещей к оружию. А в отношении мужчины возбудили сразу два административных дела «По факту недекларирования товаров, подлежащих таможенному декларированию» и «Несоблюдение запретов и ограничений». Теперь ему грозит конфискация имущества и крупный денежный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU