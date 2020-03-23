Из Ростовской области пытались незаконно вывезти патроны
На карандаш таможенников попался водитель престижной иномарки, который пытался покинуть Россию через границу. Инцидент произошел на многостороннем автомобильном пункте пропуска в Гуково. Там в автомобиле VOLKSWAGEN TOUAREG при помощи служебной собаки были обнаружены патроны. В общей сложности их оказалось больше двадцати штук.
Как рассказали в Южном таможенном управлении, они находились между передними сиденьями автомобиля в обыкновенном полимерном пакете. Водитель рассказал, что купил эти патроны для своего травматического пистолета, который у него находится дома. А о том, что их надо вносить в таможенную декларацию он, якобы, не знал.
В итоге экспертиза подтвердила принадлежность изъятых вещей к оружию. А в отношении мужчины возбудили сразу два административных дела «По факту недекларирования товаров, подлежащих таможенному декларированию» и «Несоблюдение запретов и ограничений». Теперь ему грозит конфискация имущества и крупный денежный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU