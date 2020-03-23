2020-03-23T18:02:36+03:00
Коронавирус Covid-19

«Если этот вирус вырвется наружу, никто не сможет предсказать траекторию его развития»: американские вирусологи открыли «ящик Пандоры» пять лет назад

Результаты эксперимента с летучими мышами и атипичной пневмонией опубликованы в научном журнале Nature
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Противоэпидемический (противочумной) костюм.Противоэпидемический (противочумной) костюм.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пока в мире ширится пандемия коронавируса, в научном мире продолжаются дискуссии о природе опасной инфекции, поражающей дыхательную систему человека. Масла в жаркий спор подлила обнаруженная пытливыми умами научная публикация в международном журнале Nature, датированная ноябрем 2015 года.

В ней американские вирусологи поделились итогами проведенных экспериментов, в которых использовали летучих мышей. Результатом научной деятельности стал смертельно опасный для человека вирус, который инфицировал дыхательные пути.

- Мы исследовали вирус SHC0914, который обнаружен у подковообразных летучих мышей в Китае, и создали химерный (т.е. новый гибридный) вирус, состоящий из поверхностного белка и основы вируса атипичной пневмонии (SARS), который был адаптирован для имитации человеческого заболевания. Химера инфицировала клетки дыхательных путей человека, - приводит слова заокеанских специалистов kp.ru.

Фрагмент научной статьи, размещенной на сайте журнала Nature.

Фрагмент научной статьи, размещенной на сайте журнала Nature.

При этом авторы научной публикации используют в своей работе экспертный отзыв вирусолога парижского Института Пастера Саймона Уэйна-Хобсона, который оказался потрясен и основательно встревожен приоткрывшимся «ящиком Пандоры».

- Исследователи создали новый вирус, который отлично растет в клетках человека, но если этот вирус вырвется наружу, никто не сможет предсказать траекторию его развития, - так оценил угрожающий миру потенциал химерного вируса ученый.

Но и это еще не все. В заключительной части статьи один из соавторов, исследователь инфекционных заболеваний из Университета Северной Каролины Ральф Баррик, поделился с читателями Nature планами продолжить исследования нового вируса на приматах. При этом начало экспериментов с «химерой» американцы проводили именно в китайском Ухане, вместе с коллегами из местного Института вирусологии.

Интересно, что генетический код полученного Барриком химерного вируса нигде не был опубликован. Авторы исследования ограничились тем, что заявили об отличиях своего детища и COVID-19. По их данным, у них 6000 разных нуклеотидов — это делает американскую «химеру» и китайский коронавирус совершенно разными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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