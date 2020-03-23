В Ростовской области стих ажиотаж вокруг закупки товаров первой необходимости
Донские власти сообщили, что ситуация на товарном рынке постепенно стабилизируется.
Ежедневно проводится мониторинг сложившейся ситуации, проверяются магазины, расположенные на территории Ростовской области. Стоит отметить, что общий потребительский спрос по сравнению с началом прошлой недели снизился на 10-20%.
Представителями властей проинспектированы ряд объектов ведущих торговых сетей Дона: проверили не только наличие необходимых товаров, но и цены на них.
- В рамках ежедневного мониторинга мы проводим анализ средних розничных цен на перечень социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров, а также спроса и запасов товаров в торговых предприятиях региона. Сегодня запасы товаров первой необходимости увеличены в магазинах и на распределительных центрах товаропроводящей сети Дона, - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.
На данный момент запасы продовольствия обеспечены в достаточном количестве. Пока сохраняется повышенный спрос на крупы и сахар, но уже не фиксируются случаи ажиотажных закупок. Выкладка товара производится достаточно оперативно.
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ИСТОЧНИК KP.RU