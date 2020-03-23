В Ростовской области стих ажиотаж вокруг закупки товаров первой необходимости

23 Март 2020 2020-03-23T18:47:28+03:00

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Донские власти сообщили, что ситуация на товарном рынке постепенно стабилизируется.

Ежедневно проводится мониторинг сложившейся ситуации, проверяются магазины, расположенные на территории Ростовской области. Стоит отметить, что общий потребительский спрос по сравнению с началом прошлой недели снизился на 10-20%.

Представителями властей проинспектированы ряд объектов ведущих торговых сетей Дона: проверили не только наличие необходимых товаров, но и цены на них.

- В рамках ежедневного мониторинга мы проводим анализ средних розничных цен на перечень социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров, а также спроса и запасов товаров в торговых предприятиях региона. Сегодня запасы товаров первой необходимости увеличены в магазинах и на распределительных центрах товаропроводящей сети Дона, - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

На данный момент запасы продовольствия обеспечены в достаточном количестве. Пока сохраняется повышенный спрос на крупы и сахар, но уже не фиксируются случаи ажиотажных закупок. Выкладка товара производится достаточно оперативно.

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ИСТОЧНИК KP.RU