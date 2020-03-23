В Ростове 13 человек пострадали в столкновении двух автобусов
В Ростове произошло ДТП с участием общественного транспорта.
Авария случилась сегодня, 23 марта, около половины шестого вечера на пересечении проспекта Стачки и переулка Виражного. 29-летний водитель автобуса №85а, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до стоявшего впереди автобуса №71, под управлением 34-летнего шофера. В результате ДТП по предварительным данным пострадали 13 человек. Они были доставлены в больницу приехавшими на место происшествия врачами скорой помощи.
- По факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU