Виктория Лопырева посоветовала подписчикам не выходить из дома во время карантина

23 Март 2020 2020-03-23T20:11:02+03:00

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Ростовчанка Виктория Лопырева призвала своих подписчиков не нарушать карантин.

По словам модели, это поможет не навредить другим. Об этом девушка написала в своем аккаунте Инстаграм. Виктория отметила, что сидеть на карантине, конечно, не очень приятно, но это необходимо. Она написала, что крайне безответственно выходить на улицу в таких случаях, потому что существует возможность нанести вред окружающим.

- Поэтому подумайте не только о себе любимом, но и о людях вокруг, которые невинно могут пострадать из-за вашей халатности. Мне очень странно, что привычка мыть руки или прикрываться, когда чихаешь - это что-то новое, - написала ростовчанка.

Она опровергла информацию о том, что вирус не представляет никакой опасности. Пользователи в комментариях согласились со словами Лопыревой.

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ИСТОЧНИК KP.RU