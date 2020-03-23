Виктория Лопырева посоветовала подписчикам не выходить из дома во время карантина
Ростовчанка Виктория Лопырева призвала своих подписчиков не нарушать карантин.
По словам модели, это поможет не навредить другим. Об этом девушка написала в своем аккаунте Инстаграм. Виктория отметила, что сидеть на карантине, конечно, не очень приятно, но это необходимо. Она написала, что крайне безответственно выходить на улицу в таких случаях, потому что существует возможность нанести вред окружающим.
- Поэтому подумайте не только о себе любимом, но и о людях вокруг, которые невинно могут пострадать из-за вашей халатности. Мне очень странно, что привычка мыть руки или прикрываться, когда чихаешь - это что-то новое, - написала ростовчанка.
Она опровергла информацию о том, что вирус не представляет никакой опасности. Пользователи в комментариях согласились со словами Лопыревой.
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ИСТОЧНИК KP.RU