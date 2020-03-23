2020-03-23T20:59:38+03:00
Общество

Правильный и интересный процесс мытья рук показал на видео ростовский рэпер Баста

Исполнитель уверяет, что такой способ поможет не заразиться коронавирусом
Виктория Никитина
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Ростовский рэпер Баста помыл руки на камеру. Фото: аккаунт Василия Вакуленко в ИнстаграмРостовский рэпер Баста помыл руки на камеру. Фото: аккаунт Василия Вакуленко в Инстаграм
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Ростовский рэпер Баста показал, как правильно мыть руки, чтобы не заразиться коронавирусом.

В своем аккаунте Инстаграм Василий Вакуленко выложил видео, на котором он усердно моет руки с мылом и читает стихи Иосифа Бродского "Каждый перед богом наг". Под видеозаписью рэпер написал, что руки надо мыть тщательно и долго, а чтобы во время этого не было скучно, то можно почитать стихи.

- Читайте стихи, свои или чужие, про все прекрасное, что нас ждёт, когда это непростое время закончится, - посоветовал он.

Подписчикам очень понравилась идея Басты понравилась. Многие отметили, как разносторонне развит их кумир.

«Васька молодец! У тебя не голова, а библиотека красивых слов», «Хорошо исполнил», - написали подписчики исполнителя

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Баста высказался по поводу хейтеров, оставивших грязные комментарии на его странице.

Василий Вакуленко заявил, что критика его подстегивает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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