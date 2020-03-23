Подозреваемого в трех грабежах мужчину поймали в Ростове

23 Март 2020 2020-03-23T22:09:12+03:00

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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа.

В ходе следствия стало известно, что 24-летний молодой человек зашел в магазин под видом покупателя и попросил сотрудника магазина показать ему мобильный телефон. А как только телефон оказался в его руках он выбежал с ним на улицу и скрылся.

Один из работников торговой точки обратился с заявлением о грабеже в полицию. После просмотра записей с камер видеонаблюдения правоохранителям удалось найти и задержать злоумышленника. Его доставили в местный отдел полиции, а позже стало известно, что ранее он уже был судим за мошенничество. А затем стражи порядка выяснили, что он причастен еще к двум эпизодам правонарушений.

- Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU