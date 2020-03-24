Крупный ландшафтный пожар удалось ликвидировать под Ростовом
Крупный ландшафтный пожар удалось потушить огнеборцам в районе Ростова-на-Дону.
Напомним, что на пульт дежурного сообщение о возгорании поступило вчера, 23 марта, около половины третьего дня. Согласно полученным данным, в Аксайском районе вспыхнул камыш на площади 1500 квадратных метров.
- К тушению пожара от МЧС привлекались 23 человека личного состава и 8 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Первый участок горения был ликвидирован около шести часов вечера. А уже в половине девятого вечера огонь был полностью потушен. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU