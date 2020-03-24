2020-03-24T08:31:55+03:00
Происшествия

Крупный ландшафтный пожар удалось ликвидировать под Ростовом

На тушение ушло около шести часов
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове потошили крупный пожар. Фото: ГУ МЧС по РОВ Ростове потошили крупный пожар. Фото: ГУ МЧС по РО
Изменить размер текста:

Крупный ландшафтный пожар удалось потушить огнеборцам в районе Ростова-на-Дону.

Напомним, что на пульт дежурного сообщение о возгорании поступило вчера, 23 марта, около половины третьего дня. Согласно полученным данным, в Аксайском районе вспыхнул камыш на площади 1500 квадратных метров.

- К тушению пожара от МЧС привлекались 23 человека личного состава и 8 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Первый участок горения был ликвидирован около шести часов вечера. А уже в половине девятого вечера огонь был полностью потушен. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Ростовом спасатели тушат крупный ландшафтный пожар.

Огонь стремительно распространяется по территории.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове продают здание бизнес-центра «Гедон»
В Батайске злоумышленник стащил сумку со ста тысячами рублей
Регоператор напоминает: бункеры-накопители и контейнеры для строительных отходов не предназначены!
Ростовчан просят на час отключить свет в своих домах
Первомайский район Ростова возглавил Валентин Кукин
В Ростове-на-Дону 959 человек находятся под наблюдением врачей из-за коронавирусной инфекции
На трассе в Ростовской области задержали наркокурьера с двумя килограммами зелья
Кибермошенник списал с карты ростовчанки 25 тысяч рублей
В Волгодонске при столкновении двух иномарок погиб пассажир
Отключения света в Ростове-на-Дону 25 марта 2020: где и когда
В Ростове чиновники проверили качество дезинфекции общественного транспорта
Крупный ландшафтный пожар удалось ликвидировать под Ростовом
Подозреваемого в трех грабежах мужчину поймали в Ростове