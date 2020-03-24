2020-03-24T09:01:16+03:00
Общество

В Ростове чиновники проверили качество дезинфекции общественного транспорта

Вчера были проверены маршруты №90 и 99
Виктория Никитина
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В Ростове проверили проведение дезинфекции общественного транспорта. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-ДонуВ Ростове проверили проведение дезинфекции общественного транспорта. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
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Сотрудники городской администрации проверили качество проведения дезинфекции в ростовских автобусах.

В связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом между рейсами и в конце смены проводится дезинфекция в салонах подвижного состава. На конечных остановках даже оборудовали посты дезинфекции.

Проверку автотранспортных предприятий поручил проводить сити-менеджер Алексей Логвиненко. В понедельник были проверены маршруты № 90 и 99.

- Состояние автобусов вызывает больше всего нареканий у ростовчан. Специалисты на конечных остановках посмотрели, насколько тщательно дезинфицируют поверхности в автобусах, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что салон, как и положено, обрабатывали спецсредствами. Подобные проверки будут проводиться и дальше.

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С его помощью сейчас производятся дезинфекцию салонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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