В Ростове чиновники проверили качество дезинфекции общественного транспорта

24 Март 2020 2020-03-24T09:01:16+03:00

Вчера были проверены маршруты №90 и 99

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Сотрудники городской администрации проверили качество проведения дезинфекции в ростовских автобусах.

В связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом между рейсами и в конце смены проводится дезинфекция в салонах подвижного состава. На конечных остановках даже оборудовали посты дезинфекции.

Проверку автотранспортных предприятий поручил проводить сити-менеджер Алексей Логвиненко. В понедельник были проверены маршруты № 90 и 99.

- Состояние автобусов вызывает больше всего нареканий у ростовчан. Специалисты на конечных остановках посмотрели, насколько тщательно дезинфицируют поверхности в автобусах, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что салон, как и положено, обрабатывали спецсредствами. Подобные проверки будут проводиться и дальше.

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С его помощью сейчас производятся дезинфекцию салонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU