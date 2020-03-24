2020-03-24T10:22:53+03:00
Общество

Отключения света в Ростове-на-Дону 25 марта 2020: где и когда

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света 25 марта 2020
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света 25 марта 2020.Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света 25 марта 2020.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Отключения света в Ростове-на-Дону 25 марта 2020: где и когда. Как рассказали энергетики, электричество будет отсутствовать в домах, расположенных в разных районах донской столицы. Известно, что все отключения плановые, их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 25 марта

с 08:00 до 17:00:

- ул. Ленина 90, 92/1; ул. Врубовая 21-31, 36.

с 09:00 до 16:00:

- ул. Ульяновская 29-41, 55; 30-46, 58; ул. Донская 44. - ул. Красноармейская 222/61, 224/94, 232, 234, 236; ул. Максима Горького 219; пер. Кировский 92; пер. Университетский 62-64; ул. Восточная 5-7. - пер. Карьерный 2-12; ул. Рыльского 3-7, 2-24; ул. Горсоветская 40-68, 57-79.

с 09:00 до 17:00:

- ул. Андрея Сладкова 1-25, 54-80; ул. 3-я Баррикадная 35-85, 36-52, 82-96; ул. Калинина 43-59; пер. Киевский 1-21, 2-18; ул. 4-я Кольцевая 64А, 66А; ул. 5-я Кольцевая 60-72, 51-65; ул. 6-я Кольцевая 34-62, 63-79; ул. Осипенко 15-57, 64; пер. Спортивный 1-19, 2-20; пер. Холмогорский 1-11, 2-12; пер. Югова 5-27, 6-26. - пер. Днепровский 115/1, 118, 120Д.

с 09:30 до 14:00:

- ул. Седова 18-60, 101-151; ул. Журавлева 2-14, 5-9; пер. Крепостной 1-13, 10-20; ул. Н. Бульварная 20-26, 41-83.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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