В Волгодонске при столкновении двух иномарок погиб пассажир
В понедельник, 23 марта, в городе Волгодонске произошла авария, которая унесла жизнь человека. Известно, что вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил около 19:20. Звонивший рассказал, что возле дома по улице Весенняя, 54 в городе атомщиков столкнулись две иномарки.
Как сообщили в Главном управлении МВД России по региону, по предварительным данным, 20-летний водитель за рулем Hyundai Solaris не предоставил, прописанное в правилах дорожного движения, преимущество в движении автомобилю Toyota Camry, которым управлял 37-летний мужчина. В результате чего произошло столкновение.
Сообщается, что в аварии погиб 37-летний пассажир «Тойота». Приехавшие на место медики ничем не смоли помочь мужчине, травмы которые он получил, оказались несовместимыми с жизнью.
По факту аварии проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU