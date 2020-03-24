2020-03-24T10:33:44+03:00
Общество

В Волгодонске при столкновении двух иномарок погиб пассажир

Трагедия произошла накануне, 23 марта
Ольга ГОПАЛО
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Медики уже не смогли помочь пострадавшему. Фото: ГОПАЛО Ольга.Медики уже не смогли помочь пострадавшему. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В понедельник, 23 марта, в городе Волгодонске произошла авария, которая унесла жизнь человека. Известно, что вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил около 19:20. Звонивший рассказал, что возле дома по улице Весенняя, 54 в городе атомщиков столкнулись две иномарки.

Как сообщили в Главном управлении МВД России по региону, по предварительным данным, 20-летний водитель за рулем Hyundai Solaris не предоставил, прописанное в правилах дорожного движения, преимущество в движении автомобилю Toyota Camry, которым управлял 37-летний мужчина. В результате чего произошло столкновение.

Сообщается, что в аварии погиб 37-летний пассажир «Тойота». Приехавшие на место медики ничем не смоли помочь мужчине, травмы которые он получил, оказались несовместимыми с жизнью.

По факту аварии проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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