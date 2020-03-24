На трассе в Ростовской области задержали наркокурьера с двумя килограммами зелья

24 Март 2020 2020-03-24T11:04:10+03:00

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В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» остановили автомобиль, за рулем которого был 46-летний мужчина. Как рассказали в Главном управлении МВД России по региону, водитель иномарки заметно нервничал, на вопросы стражей порядка отвечал не внятно. Тогда госавтоиспекторами было принято решение осмотреть его авто Opel Astra. И, как оказалось, не зря.

Под задним сиденьем были обнаружены два пакета с неизвестным веществом. Жителя Московской области отправились в ближайший отдел полиции - в Батайск, а зелья - на экспертизу в лабораторию. Там специалисты подтвердили первоначальные догадки полицейских: в пакетах был метилэфедрон, его вес составил около двух килограммов.

Как оказалось, задержанный хранил наркотик для дальнейшего сбыта путем тайников-закладок. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему грозит длительный тюремный срок.

Решения суда мужчина будет дожидаться под стражей.

АЛЛО!

Если вам что-либо известно о фактах незаконного оборота наркотиков, сообщите об этом анонимно по телефону: 8 (863) 249-34-44 или на ukon61ro@mvd.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU