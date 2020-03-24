В Ростове-на-Дону 959 человек находятся под наблюдением врачей из-за коронавирусной инфекции

24 Март 2020 2020-03-24T11:38:11+03:00

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В Ростове-на-Дону нет ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом официально сообщили в Управлении здравоохранения города. Там добавили, что в настоящее время под наблюдением медиков находятся 959 человек, из которых 65 дети. Все они прибыли из стран, в которых были случаи заражения этим опасным вирусом.

При этом уже четверо находившихся на вынужденном карантине выбыли из под наблюдения. По прежнему семь пациентов госпитализированы в Горбольницу имени Семашко, еще 15 изолированы в обсерватории Детской городской больницы №2.

Врачи советуют жителям Дона не заниматься самолечением, а при первых признаках недомогания вызывать врача на дом: вирус прежде всего опасен своими осложнениями. В группе особого риска - люди старше 60 лет, беременные женщины и лица, страдающие хроническими заболеваниями. Известно, что определить наличие вируса санитарные врачи могут в Ростове-на-Дону за два-четыре часа.

ИСТОЧНИК KP.RU