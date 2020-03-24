Ростовчан просят на час отключить свет в своих домах
Ростовчане смогут присоединиться к международной экологической акции «Час Земли», в которой год назад приняли участие свыше двух миллиардов человек и 188 стран мира. В этом году она состоится 28 марта. Жителям предлагают на час отключить свет в своих домах - с 20:30 до 21:30. Организаторы напомнили, что цель акции - привлечение внимания к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты.
Как рассказали в мэрии донской столицы, в городе на один час погаснет внешняя подсветка зданий полномочного представителя Президента РФ в ЮФО, регионального Правительства, городской и районных Администраций, а также отключат подсветку площади Советов, на крупных предприятий города, в вузах и школах.
- Выключение света не направлено на экономию электричества, акция носит символический характер, - добавили в мэрии города.
ИСТОЧНИК KP.RU