2020-03-24T11:49:31+03:00
Общество

Ростовчан просят на час отключить свет в своих домах

Донская столица присоединится к акции «Час Земли»
Ольга ГОПАЛО
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Жителям предлагают на час отключить свет в своих домах - с 20.30 до 21.30.Жителям предлагают на час отключить свет в своих домах - с 20.30 до 21.30.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ростовчане смогут присоединиться к международной экологической акции «Час Земли», в которой год назад приняли участие свыше двух миллиардов человек и 188 стран мира. В этом году она состоится 28 марта. Жителям предлагают на час отключить свет в своих домах - с 20:30 до 21:30. Организаторы напомнили, что цель акции - привлечение внимания к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты.

Как рассказали в мэрии донской столицы, в городе на один час погаснет внешняя подсветка зданий полномочного представителя Президента РФ в ЮФО, регионального Правительства, городской и районных Администраций, а также отключат подсветку площади Советов, на крупных предприятий города, в вузах и школах.

- Выключение света не направлено на экономию электричества, акция носит символический характер, - добавили в мэрии города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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