2020-03-24T12:11:06+03:00
Общество

Регоператор напоминает: бункеры-накопители и контейнеры для строительных отходов не предназначены!

Количество сбросов производственных и строительных отходов на контейнерные площадки резко возросло
Материал предоставлен ГК "Чистый город"
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Фото: ГК "Чистый город"Фото: ГК "Чистый город"
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С наступлением весны увеличилось количество сбросов производственных и строительных отходов на контейнерные площадки многоквартирных домов. Региональный оператор ГК «Чистый город» ведет регулярную работу по выявлению таких нарушений.

Зачастую свидетелями незаконных сбросов становятся местные жители, от которых и поступает информация регоператору.

Как рассказали в управлении экоконтроля ГК «Чистый город», подобный случай был зафиксирован в Ростове-на-Дону буквально на днях. 21 марта в переулке Гвардейском, 79/46 трое неизвестных выгрузили из автомобиля большое количество строительных отходов в бункер-накопитель на площадке возле многоквартирного дома. По данному факту и аналогичным зафиксированным нарушениям управление экоконтроля направило письма в контрольно-надзорные органы для последующего привлечения виновных к административной ответственности.

ГК «Чистый город» обращает внимание, пластиковые контейнеры и бункеры-накопители для строительных отходов не предназначены. Это может привести к поломке контейнеров, выводу из строя спецтранспорта, вывозящего ТКО. Согласно действующему законодательству, для утилизации строительных отходов требуется договор с организациями, имеющими лицензию на их перевозку и размещение на предусмотренных для этого площадках.

Напоминаем, нарушителям Правил благоустройства территории города грозит крупный штраф: для юридических лиц – до 100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – до 50 тысяч рублей и для граждан – до 5 тысяч рублей.

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