В Батайске злоумышленник стащил сумку со ста тысячами рублей
В полицию города Батайска обратилась местная жительница, которая рассказала, что стала жертвой преступления. По ее словам, у нее пропала сумка, в которой находились более ста тысяч рублей и дорогой мобильный телефон.
Стражам порядка по горячим следам удалось отыскать злоумышленника. Им оказался 40-летний мужчина. Как сообщили в Главном управлении МВД России по Ростовской области, за его плечами уже есть несколько судимостей. Тот рассказал полицейским, что попросил продавщицу показать товар, а когда та отвернулась, забрал у нее сумку.
В итоге деньги мужчина успел потратить. В отношении него уже возбудили уголовное дело статье «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.
ИСТОЧНИК KP.RU