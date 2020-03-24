2020-03-24T13:34:55+03:00
Общество

В Ростове продают здание бизнес-центра «Гедон»

Покупателем стала компания «Форте», которая сейчас арендует там офисы
Дадаян Давид
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Здание бизнес-центра "Гедон". Фото: соц. сетиЗдание бизнес-центра "Гедон". Фото: соц. сети
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В Ростове-на-Дону на проспекте Буденовском продают здание бизнес центра «Гедон». Выяснилось, что покупателем стал холдинг «Форте», эмблеме которого возвышается на постройке.

Как рассказал сотрудник организации, на входе в центр уже появилась вывеска компании – покупателя.

Цена сделки остается неизвестной. При условии, что здание находится в самом центре города – на Буденовском проспекте, сумма может исчисляться сотнями миллионов рублей.

Известно, что холдинг «Форте», руководитель которого Александр Денисов, на данный момент арендует часть помещений «Гедона». Сама организация специализируется на продаже и производстве бытовых приборов для дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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