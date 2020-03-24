В Ростове продают здание бизнес-центра «Гедон»
В Ростове-на-Дону на проспекте Буденовском продают здание бизнес центра «Гедон». Выяснилось, что покупателем стал холдинг «Форте», эмблеме которого возвышается на постройке.
Как рассказал сотрудник организации, на входе в центр уже появилась вывеска компании – покупателя.
Цена сделки остается неизвестной. При условии, что здание находится в самом центре города – на Буденовском проспекте, сумма может исчисляться сотнями миллионов рублей.
Известно, что холдинг «Форте», руководитель которого Александр Денисов, на данный момент арендует часть помещений «Гедона». Сама организация специализируется на продаже и производстве бытовых приборов для дома.
ИСТОЧНИК KP.RU