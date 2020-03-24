Ювелирная работа: в Ростове налетчики вырезали фары с трех иномарок

24 Март 2020 2020-03-24T14:31:38+03:00

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В Ростове-на-Дону за последние два дня несколько иномарок пострадали от рук авто-воров. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, у автомобилей вырезали фары. Происшествие случилось на Чкаловском районе города.

Некоторые запчасти машин – пользуется большой популярность у тех, кто хочет на них заработать. «Перекупы» работают законно – реализуют товар, но есть такие, кому правила не по душе. Гораздо проще украсть, например, противотуманные фары, которые стоят недешево, и потом продать на черном рынке. Можно даже оставить себе. Все равно никто не узнает, что они ворованные.

Так случилось и на Чкаловском районе, где всего за пару дней несколько машин остались без «глаз». Пострадали три «Киа-Сид». Неизвестные подкрались к ним ночью и специальным острым ножом вырезали части бампера, где установлены «противотуманки». Утром их владельцы обнаружили только последствия ювелирной работы налетчиков. Срезы, стоит отметить, очень ровные и точные. Воры знали свое дело и явно хорошо подготовились.

Теперь владельцы авто считают убытки. Необходим дорогостоящий ремонт. Хотя ремонтом тут не обойтись - бампера под замену. В интернете под публикацией, где появилась новость, люди оставляют свои комментарии на этот счет. Многие удивляются, как при таком количестве камер в городе воры продолжают свое гнусное дело.

Добавим, стоимость противотуманных фар на машины «Киа-Сид» начинается от 5 тысяч рублей за комплект. А покупка только одного бампера на эту марку авто обойдется еще в 6 тысяч рублей. Итого, ущерб владельца одной иномарки – почти 20 тысяч рублей.

Еще один поврежденный автомобиль. Фото: соц. сети

Третий поврежденный авто с характерным "почерком" авто-воров. Фото: соц. сети.

ИСТОЧНИК KP.RU