В банкоматах, где можно снять и внести деньги, ограничат выдачу наличных

24 Март 2020 2020-03-24T16:02:50+03:00

Такая мера введена во избежание распространения коронавируса, который может жить на купюрах несколько дней

Изменить размер текста: A A

В условиях распространения коронавируса Банк России рекомендовал всем кредитным организациям соблюдать меры предосторожности. Речь идет о обслуживании людей при использовании банкоматов и обороте наличных средств. Об этом сообщили в KP.ru со ссылкой на информацию Центрального Банка России.

Дело в том, что вирус может выживать на различных поверхностях, в том числе, и на купюрах, которыми ежедневно пользуются миллионы людей.

- Банкноты – это бумага, которая может сохранять вирус в течении 3-4 дней. Банк России по стандартным процедурам выдерживает банкноты до 14 дней. Таким образом мы выдаем кредитным организациям «чистые» банкноты.

Директор департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко подчеркнул, насколько важно всем организациям, работающим с купюрами, соблюдать определенные правила предосторожности в условиях пандемии.

Среди прочего – это дезинфекция, как самих денег, так и банкоматов. Необходимо выдерживать наличные средства в банке, как минимум 3 - 4 дня. Принимать купюры от клиентов исключительно в масках и одноразовых перчатках. Чистящими средствами проводить обработку помещений организаций и оборудования терминалов.

Отдельное внимание стоит уделить еще одной рекомендации ЦБ: необходимо ограничить работу банкоматов с системой рециркуляции «налички». Это устройства, в которых купюры принимаются от одного человека и сразу могут быть выданы другому без обработки в банке.

Именно этот пункт насторожил некоторые СМИ и телеграм-каналы. Последовала неоднозначная реакция: они восприняли информацию, чуть ли не как запрет на выдачу наличных в целом. Однако, все оказалось не так. Поясним.

Абсолютное большинство банкоматов в стране работают по принципу, когда деньги внутри устройства не перемешиваются. Купюры собираются в разные кассеты. В одной хранятся только те, что были получены от людей. Их забирают инкассаторы и отправляют в банк. А в другой - деньги, которые выдаются клиентам при снятии наличных. Это уже «чистые» деньги, потому что перед тем, как попасть в руки, они успели побывать в банке и провести там необходимые для дезинфекции 3 - 4 дня.

В письме ЦБ речь идет об относительно небольшом количестве современных устройств, работающих по технологии ресайклинга. Банки начали активно закупать и устанавливать подобные устройства несколько лет назад. Особенно активно это делал Сбербанк. На данный момент у него около 40% таких банкоматов. В ряде других больших банках – 20 - 25%. У остальных еще меньше.

Вероятней всего, в период профилактики распространения вирусных инфекций такие банкоматы могут работать, например, только выдачу или прием денег. При этом в коммерческих банках эту информация пока не прокомментировали.

- Мы рекомендуем гражданам больше использовать безналичные формы оплаты, в частности бесконтактные. Это позволит ограничить распространение коронавируса при использовании наличных денег, - подытожил Демиденко.

Напомним, подобные меры для борьбы с коронавирусом использовались и в Китае. Там многие магазины перестали использовать «наличку». Покупатели оплачивают товары исключительно картой. Стоит отметить, что в России около 65% всех денежных операций приходится на «безнал». Это значит, что большинство покупок мы приобретаем, не используя бумажные деньги. В большинстве случаев это даже выгоднее, потому что у многих банков действуют бонусы, кэшбеки и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU