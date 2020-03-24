2020-03-24T16:08:02+03:00
Общество

Футболист Иван Новосельцев рассказал о расставании с женой из Ростова

Пара долгое время делила совместное имущество
ДЕНИСВО ПЕТР
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Иван Новосельцев с женой Екатериной Кейру. Фото: Instagram Екатерины КейруИван Новосельцев с женой Екатериной Кейру. Фото: Instagram Екатерины Кейру
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Футболист "Сочи" Иван Новосельцев, который ранее выступал за ФК "Ростов", ответил на признание ростовской баскетболистки Катерины Кейру, которая несколько месяцев назад родила ему ребенка. Несмотря на радостное событие, в семье пары произошел разлад. Супруги в течение нескольких месяцев делили имущество в суде.

Совсем недавно спортсменка написала, что муж до сих пор занимает большую часть ее жизни. Молодая мама рассказала о том, как она с Иваном Новосельцевым строила планы на будущее и планировала дальнейшую жизнь, но что-то пошло иначе. Публикацию женщина сопроводила милой семейной фотографией.

Спустя пару дней, футболист показал нежные фото с супругой Екатериной Кейру и процитировал притчу.

- Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей.

Поклонники предположили, что спортсмен написал это для Екатерины, которая несмотря на все семейные невзгоды и расставание продолжала ждать супруга. Для женщины и поклонников пары стало неожиданностью то, что Иван Новосельцев неожиданно уехал в неизвестном направлении, не пришел на выписку ребенка в роддом и продолжал судебные тяжбы за алименты.

Стоит отметить, что после публикаций Кейру и Новосельцева подписчики пожелали супругам скорейшего примирения. Многие надеются на воссоединение этой красивой и яркой пары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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