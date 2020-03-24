Футболист Иван Новосельцев рассказал о расставании с женой из Ростова
Футболист "Сочи" Иван Новосельцев, который ранее выступал за ФК "Ростов", ответил на признание ростовской баскетболистки Катерины Кейру, которая несколько месяцев назад родила ему ребенка. Несмотря на радостное событие, в семье пары произошел разлад. Супруги в течение нескольких месяцев делили имущество в суде.
Совсем недавно спортсменка написала, что муж до сих пор занимает большую часть ее жизни. Молодая мама рассказала о том, как она с Иваном Новосельцевым строила планы на будущее и планировала дальнейшую жизнь, но что-то пошло иначе. Публикацию женщина сопроводила милой семейной фотографией.
Спустя пару дней, футболист показал нежные фото с супругой Екатериной Кейру и процитировал притчу.
- Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей.
Поклонники предположили, что спортсмен написал это для Екатерины, которая несмотря на все семейные невзгоды и расставание продолжала ждать супруга. Для женщины и поклонников пары стало неожиданностью то, что Иван Новосельцев неожиданно уехал в неизвестном направлении, не пришел на выписку ребенка в роддом и продолжал судебные тяжбы за алименты.
Стоит отметить, что после публикаций Кейру и Новосельцева подписчики пожелали супругам скорейшего примирения. Многие надеются на воссоединение этой красивой и яркой пары.
ИСТОЧНИК KP.RU