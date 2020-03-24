2020-03-24T16:46:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Трех туристов из Франции, Монако и Таиланда с подозрением на коронавирус отправили в больницы Ростовской области

Медики взяли все необходимые анализы
ДЕНИСОВ ПЕТР
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У пациентов были взяты все необходимые анализыУ пациентов были взяты все необходимые анализыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В донском регионе трех туристов, которые прилетели из Франции, Монако и Таиланда, отправили в инфекционное отделение донских больниц. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, всех их проверяют на наличие коронавируса.

Врачи провели осмотр недавно приехавших из зарубежных стран пациентов. Медики взяли у них все необходимые анализы для постановки дальнейшего диагноза. Пробы отправлены в референс-центр.

– По данным управления Роспотребнадзора по Ростовской области, под медицинским наблюдением, по состоянию на 24 марта, находится 1148 человек. За весь период им было охвачено 1778 человек, снято с наблюдения – 630 человек, – отметили в правительстве Ростовской области.

По словам властей, в донском регионе сделан достаточный запас необходимых тестовых систем. Сейчас состояние здоровья пациентов инфекционных боксов удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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