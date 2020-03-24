В Ростове-на-Дону реанимобиль с пациентом попал в аварию

24 Март 2020 2020-03-24T17:46:45+03:00

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Во вторник, 24 марта, в донской столице около 15:30 произошла авария. На дороге столкнулись автомобиль реанимации и иномарка «Киа».

По предварительной информации УГИБДД по Ростовской области, ДТП произошло в районе Сельмаш на Менжинского, 2а. Машина реанимация, в которой находился пациент, выехала на встречную полосу движения и столкнулась с иномаркой.

В результате оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения.

- Пациента, который находился в машине реаном автомобиле реанимации доставили в больницу на другой машине. Никто не пострадал, – отметили в ведомстве.

В результате произошедшей аварии на дороге образовалась протяженная пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU