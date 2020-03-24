Под особый контроль «Россети» взяли надежность электроснабжения ключевых инфраструктурных и социальных объектов России

24 Март 2020 2020-03-24T19:07:53+03:00

Важно в непростой период создать максимально комфортные условия для жизни и работы всех потребителей

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Со вторника, 24 марта, энергоснабжение ключевых инфраструктурных и социальных объектов в зоне ответственности группы компаний берут под особый контроль «Россети». Соответствующий приказ был подписан главой электросетевого холдинга Павлом Ливинским.

Так, под особый контроль взята подача электроэнергии медицинским учреждениям, центрам приема звонков населения, объектам, обеспечивающим предоставление государственных услуг, сотовой связи и доступа к сети интернет, а также вычислительного оборудования.

Особое внимание теперь уделено и организациям, предоставляющим населению онлайн услуги - банковские, интернет-магазины, онлайн-кинотеатры, а также крупным транспортно-логистическим центрам и курьерским службам.

Генеральный директор компании «Россети» также поручил провести анализ надежности схем электроснабжения и внеплановые осмотры объектов электросетевой инфраструктуры с целью выявления и оперативного устранения дефектов и недостатков.

- Группа «Россети» делает все возможное для минимизации рисков распространения в России новой коронавирусной инфекции и других респираторных заболеваний как среди своих сотрудников и членов их семей, так и среди клиентов, - подчеркнул Павел Ливинский. - При этом нашими компаниями создаются максимально комфортные условия для жизни и работы всех наших потребителей в непростой период.

Известно, что ранее в группе «Россети» на удаленную работу перешли почти 60% офисных сотрудников, в онлайн режим переведено 738 из 1017 центров обслуживания клиентов и пунктов работы с потребителями.

НАША СПРАВКА

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Компания «Россети Юг» отвечает за транспорт электрической энергии по сетям 220 кВ и ниже на территории четырех субъектов РФ: Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, Республики Калмыкия. Она обслуживает территорию общей площадью более 335 тысяч квадратных километров с численностью населения порядка 8,1 миллиона человек. Общая протяженность по трассе линий электропередачи –158,5 тысячи километров. Численность персонала – свыше 14 тысяч человек.