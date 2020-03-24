В донском регионе начали дезинфицировать холлы, лифты и перила

24 Март 2020 2020-03-24T19:00:34+03:00

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В Ростовской области начали дезинфекцию в подъездах многоквартирных домов

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области. Сотрудники УК и ТСЖ начали ежедневно обрабатывать входы, лифты, холлы и перила средствами, которые содержат в себе хлор. Контролировать эти мероприятия будут администрации муниципалитетов.

- Управляющим компаниям поручили применять профилактические меры, которые позволят предупредить распространение коронавирусной инфекции COVID-19, - говорится в сообщении.

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Дезинфекция проводится в течение всего дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU