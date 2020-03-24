В донском регионе начали дезинфицировать холлы, лифты и перила
В Ростовской области начали дезинфекцию в подъездах многоквартирных домов
Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области. Сотрудники УК и ТСЖ начали ежедневно обрабатывать входы, лифты, холлы и перила средствами, которые содержат в себе хлор. Контролировать эти мероприятия будут администрации муниципалитетов.
- Управляющим компаниям поручили применять профилактические меры, которые позволят предупредить распространение коронавирусной инфекции COVID-19, - говорится в сообщении.
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Дезинфекция проводится в течение всего дня.
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ИСТОЧНИК KP.RU