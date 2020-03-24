Ростовчане из-за коронавируса стали меньше посещать кафе

24 Март 2020 2020-03-24T19:42:56+03:00

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В Ростове из-за пандемии коронавируса опустели местные кафе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В городе провели мониторинг 96 торговых объектов и 53 предприятий общественного питания. В кафе даже сократили количество мест из-за отсутствия посетителей. В учреждениях, которые были проверены, усилили режим дезинфекции. Эту информацию озвучили на совещании с руководителями торговых центров.

- Нельзя допускать к работе сотрудников с ОРВИ. Также они должны все носить маски, - отметил глава управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

Также он добавил, что они будут реагировать на все звонки ростовчан и выезжать с проверками.

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Обработку проводят сотрудники УК и ТСЖ.

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ИСТОЧНИК KP.RU