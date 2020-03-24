В Ростове за нападение на следователя с ножом осудили местного жителя
В донской столице осудили местного жителя за нападение на следователя.
В ходе следствия стало известно, что инцидент произошел в квартире ростовчанина, где проходил обыск. Обвиняемый пытался препятствовать этому процессу и угрожал убийством посторонним.
- После этого мужчина взял нож и напал на сотрудника следственного органа. По данному факту возбудили уголовное дело, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Ворошиловский районный суд вынес приговор. Обвиняемый был приговорен к трем годам заключения. Их он проведет в колонии общего режима.
В данный момент решение суда еще не вступило в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU