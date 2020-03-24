В Ростове поймали незаконно продавшего иномарку мужчину

24 Март 2020 2020-03-24T20:45:15+03:00

Мужчина предоставил о себе ложные сведения для оформления автокредита

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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества.

В ходе следствия стало известно, что 42-летний местный житель обратился в автосалон для заключения автокредита, но предоставил о себе заведомо ложные сведения. Кредит ему был одобрен и злоумышленник получил автомобиль Hyundai Tucson, а затем продал его. Общая сумма причиненного ущерба составила около полутора миллионов рублей.

Представитель кредитной организации обратился с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать злоумышленника. Его доставили в местный отдел полиции.

- Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU