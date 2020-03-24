В Ростове поймали незаконно продавшего иномарку мужчину
В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества.
В ходе следствия стало известно, что 42-летний местный житель обратился в автосалон для заключения автокредита, но предоставил о себе заведомо ложные сведения. Кредит ему был одобрен и злоумышленник получил автомобиль Hyundai Tucson, а затем продал его. Общая сумма причиненного ущерба составила около полутора миллионов рублей.
Представитель кредитной организации обратился с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать злоумышленника. Его доставили в местный отдел полиции.
- Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове местный житель стал жертвой мошенничества.
Злоумышленника задержали правоохранители.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU