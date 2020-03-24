2020-03-24T21:32:18+03:00
Общество

Ростовская модель Мария Лиман без одежды порассуждала о самоизоляции

Девушка думает, как в таких условиях можно построить личную жизнь
Виктория Никитина
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Мария Лиман порассуждала о личной жизни в самоизоляции. Фото: аккаунт Марии Лиман в ИнстаграмМария Лиман порассуждала о личной жизни в самоизоляции. Фото: аккаунт Марии Лиман в Инстаграм
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Ростовская звезда Playboy Мария Лиман решила порассуждать о самоизоляции.

Девушка опубликовала в своем аккаунте Инстаграм очередное откровенное фото. На снимке была изображена сама девушка полностью без одежды, лежа на животе, а на ее упругую попку было накинуто только небольшое белое платье. Под снимком девушка рассказала, что придется держать дистанцию от других людей два метра и эти ограничения продлятся три месяца.

- Сейчас у меня не укладывается в голове личная жизнь с такими суровыми условиями выживания. Я сегодня пойду на ужин с другом через Интернет, - написала модель.

Пользователи в комментариях спросили, почему она на фото без маски. Другие заявили, что не боятся с ней встретиться в реальной жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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