Жители Ростовской области задолжали за газ 341 миллион рублей

24 Март 2020 2020-03-24T22:09:05+03:00

В Ростовской области 37 тысяч человек могут остаться без газа Фото: "КП" Архив

37 тысяч человек рискуют остаться без газа за долги

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Жители Ростовской области получили 37 тысяч уведомлений об отключении газа за долги.

Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону». С начала 2020 года направили свыше 37,2 тысячи уведомлений. В настоящее время размер долга перед поставщиками газа составляет 341 миллион рублей.

- Если должники проигнорируют требование об оплате, то им отключат газоснабжение. Для восстановления услуг необходимо оплатить долги и работы по подключению, - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU