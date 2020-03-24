Жители Ростовской области задолжали за газ 341 миллион рублей
Жители Ростовской области получили 37 тысяч уведомлений об отключении газа за долги.
Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону». С начала 2020 года направили свыше 37,2 тысячи уведомлений. В настоящее время размер долга перед поставщиками газа составляет 341 миллион рублей.
- Если должники проигнорируют требование об оплате, то им отключат газоснабжение. Для восстановления услуг необходимо оплатить долги и работы по подключению, - говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU