Из-за пандемии коронавируса Виктория Лопырева стала больше времени проводить с сыном

25 Март 2020 2020-03-25T08:41:31+03:00

Кроме того, девушка начала сама готовить и заниматься растяжкой

Изменить размер текста: A A

Ростовская модель Виктория Лопырева призналась, что из-за "нашествия" коронавируса она стала больше проводить время со своим маленьким сыном Марком Лео.

Этим собственным наблюдением девушка поделилась в своем аккаунте в соцсети Инстаграм. Сейчас Виктория вместе с сыном находится в Объединенных Арабских Эмиратах и, по ее словам, там закрыто все, кроме продуктовых магазинов и аптек.

- Стала больше проводить время с сыном - это бесценно, - написала Лопырева.

Но стоит отметить, что Виктория очень довольна тем, что оказалась на карантине. И она очень удивляется людям, которые пугаются оказаться в самоизоляции.

- Мы стали готовить дома, вчера был плов. Я начала заниматься растяжкой, - поделилась подробностями своей жизни в изоляции ростовская модель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виктория Лопырева поделилась мнением о коронавирусе.

Девушка не верит данным о количестве заболевших в России.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU