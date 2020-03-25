2020-03-25T08:41:31+03:00
Общество

Из-за пандемии коронавируса Виктория Лопырева стала больше времени проводить с сыном

Кроме того, девушка начала сама готовить и заниматься растяжкой
Виктория Никитина
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Виктория Лопырева поделилась подробностями жизни в самоизоляции. Фото: аккаунт Виктории Лопыревое в ИнстаграмВиктория Лопырева поделилась подробностями жизни в самоизоляции. Фото: аккаунт Виктории Лопыревое в Инстаграм
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Ростовская модель Виктория Лопырева призналась, что из-за "нашествия" коронавируса она стала больше проводить время со своим маленьким сыном Марком Лео.

Этим собственным наблюдением девушка поделилась в своем аккаунте в соцсети Инстаграм. Сейчас Виктория вместе с сыном находится в Объединенных Арабских Эмиратах и, по ее словам, там закрыто все, кроме продуктовых магазинов и аптек.

- Стала больше проводить время с сыном - это бесценно, - написала Лопырева.

Но стоит отметить, что Виктория очень довольна тем, что оказалась на карантине. И она очень удивляется людям, которые пугаются оказаться в самоизоляции.

- Мы стали готовить дома, вчера был плов. Я начала заниматься растяжкой, - поделилась подробностями своей жизни в изоляции ростовская модель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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