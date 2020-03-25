В Ростове и области возможны ЧС из-за обмеления Дона

25 Март 2020 2020-03-25T09:01:13+03:00

В Ростовской области из-за обмеления Дона будут перебои с водой Фото: "КП" Архив

Кроме того, есть вероятность перебоев с водой

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В Ростове-на-Дону и Азове в связи с непогодой могут появиться проблемы с водоснабжением.

В настоящее время в регионе идет понижение уровней воды в реке Дон. Вблизи Азова они могут уже доходить до опасной отметки.

А в Ростове и Аксае уровни воды останутся ниже неблагоприятных отметок. Из-за этого есть вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением кораблей и посадкой на мель.

- Есть риск, что будет затруднена работа водозаборных сооружений. Ожидается понижение давления подачи воды, - сообщили в управлении по делам ГО и ЧС.

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Обмеление Дона не повлияет на подачу воды ростовчанам.

Качество воды - под строгим контролем.

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ИСТОЧНИК KP.RU