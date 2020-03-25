2020-03-25T09:01:13+03:00
Общество

В Ростове и области возможны ЧС из-за обмеления Дона

Кроме того, есть вероятность перебоев с водой
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростовской области из-за обмеления Дона будут перебои с водойВ Ростовской области из-за обмеления Дона будут перебои с водойФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону и Азове в связи с непогодой могут появиться проблемы с водоснабжением.

В настоящее время в регионе идет понижение уровней воды в реке Дон. Вблизи Азова они могут уже доходить до опасной отметки.

А в Ростове и Аксае уровни воды останутся ниже неблагоприятных отметок. Из-за этого есть вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением кораблей и посадкой на мель.

- Есть риск, что будет затруднена работа водозаборных сооружений. Ожидается понижение давления подачи воды, - сообщили в управлении по делам ГО и ЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обмеление Дона не повлияет на подачу воды ростовчанам.

Качество воды - под строгим контролем.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области заболеваемость туберкулезом за год снизилась
Новая транспортная программа обойдется Ростову в 33,5 млн рублей
В Ростове из-за коронавируса пассажиропоток упал почти наполовину
Будет наказан: врач из Таганрога отказался ехать к пациентке из-за боязни коронавируса
Отключение света в Ростове-на-Дону 26 марта 2020 года: где и когда
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная жалобам на соцработников
Экс-футболист «Ростова» заболел коронавирусом
Дни льготной стерилизации кошек и собак в Ростове-на-Дону в 2020 году: где и когда
В Ростовской области при пожаре погибли два пенсионера
Магазин к автомату Калашникова задержали на российско-украинской границе
В Ростове и области возможны ЧС из-за обмеления Дона
Из-за пандемии коронавируса Виктория Лопырева стала больше времени проводить с сыном
Жители Ростовской области задолжали за газ 341 миллион рублей
Ростовская модель Мария Лиман без одежды порассуждала о самоизоляции
В Ростове поймали незаконно продавшего иномарку мужчину
В Ростове за нападение на следователя с ножом осудили местного жителя
Ростовчане из-за коронавируса стали меньше посещать кафе
В донском регионе начали дезинфицировать холлы, лифты и перила