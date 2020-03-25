2020-03-25T09:43:10+03:00
Общество

Магазин к автомату Калашникова задержали на российско-украинской границе

Патроны незаконно попытался провезти в Ростовскую область житель Украины
Ольга ГОПАЛО
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На российско-украинской границе в Ростовской области задержали мужчину, который пытался незаконно провезти контрабанду. Фото: ЮТУ.На российско-украинской границе в Ростовской области задержали мужчину, который пытался незаконно провезти контрабанду. Фото: ЮТУ.
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На российско-украинской границе в Ростовской области задержали мужчину, который пытался незаконно провезти контрабандный груз.

Как рассказали в Южном таможенном управлении, инцидент случился на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Новошахтинск». Автомобиль марки ВМW приехал со стороны незалежной, за рулем был 38-летний гражданин Украины.

Известно, что при досмотре под ковриком в багажнике автомобиля сотрудники Южной оперативной таможни обнаружили магазин к автомату Калашников АК-74, который был снаряжен 19 патронами калибра 5,45 миллиметров.

В итоге в отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу боеприпасов и магазина, являющегося иным боеприпасом». Теперь его ждет суд. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет от трех до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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