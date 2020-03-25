В Ростовской области при пожаре погибли два пенсионера

25 Март 2020 2020-03-25T09:58:30+03:00

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Рано утром, 25 марта, в Ростовской области произошел пожар, который унес жизни сразу нескольких человек. Известно, что вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил около 06:27 утра. Звонивший рассказал, что горит дом в хуторе Россошь на улице Молодежная, что в Кашарском районе Дона. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу.

- Пожар произошел в доме на площади 80 квадратных метров, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону. - На месте работали девять человек огнеборцев и четыре спецмашины. Уже через 15 минут огонь удалось локализовать, еще через пять полностью ликвидировать. В результате ЧП были обнаружены тела двух погибших пенсионеров. Приехавшим на место медикам оставалось лишь констатировать их смерть.

Теперь специалистам предстоит выяснить причину пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU